Erdogan pracuje so Zelenským a Putinom na záchrane obilnej dohody

Vilnius 12. júla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu oznámil, že spolupracuje s prezidentmi Ukrajiny a Ruska na predĺžení obilnej dohody, ktorej platnosť sa má skončiť 17. júla. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Dohoda Kyjevu garantuje vývoz obilia a ďalších potravinových komodít cez Čierne more aj v čase prebiehajúcej ruskej invázie. Platnosť dohody sa skončí na budúci pondelok, ak Rusko nebude súhlasiť s jej predĺžením, pričom podľa AFP v poslednej dobe dôrazne naznačuje, že tak neurobí.



"Pán (Volodymyr) Zelenskyj je za pokračovanie tejto iniciatívy a pán (Vladimir) Putin má v tomto smere niekoľko návrhov," poznamenal Erdogan na konci dvojdňového summitu NATO v litovskom Vilniuse s odkazom na prezidentov Ukrajiny a Ruska.



Dodal, že spoločne pracujú na hľadaní riešenia, ktoré by malo zaistiť pokračovanie dohody, pričom sa zohľadňujú aj Putinove návrhy.



Dohodu o dodávkach obilia medzi Moskvou a Kyjevom vlani v júli Turecko a OSN. Blokáda ukrajinských prístavov ruskou armádou by totiž mohla spôsobiť globálnu potravinovú krízu. Rusko a Ukrajina patria medzi najväčších svetových vývozcov poľnohospodárskych produktov, takže je od nich závislých mnoho krajín.



Spomínaná dohoda umožnila Ukrajine vyviezť už vyše 32 miliónov ton obilia a potravín z troch ukrajinských prístavov – Čornomorsk, Odesa a Pivdennyj.



Rusko však s fungovaním obilnej iniciatívy spokojné nie je aj napriek tomu, že ďalšia s ňou prepojená paralelná dohoda mu umožňuje vyvážať aj vlastné potraviny a hnojivá.



Moskva už vopred avizovala, že ak nebudú splnené jej požiadavky, nebude súhlasiť s ďalším predĺžením platnosti obilnej dohody. Rusko doposiaľ k jej predĺženiu napokon vždy pristúpilo, k čomu došlo už trikrát.



Medzi požiadavky, ktorými Kremeľ podmieňuje súhlas s ďalším fungovaním dohody patrí znovuzapojenie ruskej poľnohospodárskej banky Rosseľchozbank do platobnej siete SWIFT, obnovenie dodávok poľnohospodárskych strojov a súčiastok zo zahraničia, zrušenie obmedzení týkajúcich sa poistenia a obnovenie čpavkovodu vedúceho z ruského Togliatti do ukrajinskej Odesy.