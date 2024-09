Erdogan: Prehlbovať vzťahy budeme aj s Východom

Ankara 18. septembra - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu na fóre v Ankare vyhlásil, že Turecko neprestane prehlbovať vzťahy s Východom napriek tomu, že v zahraničnej politike sa bude aj naďalej orientovať na Západ. Podľa tureckého lídra už viac "nežijeme v čiernobielom svete" a Ankara nemusí spolupracovať iba s jednou stranou. TASR informuje podľa agentúr Reuters a Anadolu.



Erdogan vyhlásil, že Turecko má v budúcnosti záujem prehlbovať vzťahy najmä so zoskupením BRICS, Šanghajskou organizáciou pre spoluprácu (SCO) a Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).



Vo svojom stredajšom príhovore taktiež uviedol, že debaty o "zmene osi" v tureckej zahraničnej politike nemajú žiadne opodstatnenie. "Svet sa mení a vznikajú nové mocenské centrá v oblasti hospodárstva, výroby, technológií a musíme sa tomu prispôsobiť," vyhlásil a dodal, že Turecko sa snaží byť otvorené spolupráci s každým aktérom.



"Samozrejme, naša tvár je otočená na Západ, ale to určite neznamená, že sa obrátime chrbtom k Východu, že budeme Východ ignorovať alebo že nebudeme posilňovať naše vzťahy s Východom. Už nežijeme v čiernobielom svete, kde treba uprednostňovať jeden z dvoch blokov," vyhlásil. "Chceme rozvíjať spoluprácu so všetkými krajinami a aktérmi na základe obojstrannej výhodnosti a vyváženého prístupu založeného na vzájomnom rešpekte."



Turecko je členom NATO a kandidátskou krajinou na vstup do EÚ, a to napriek tomu, že rokovania s Bruselom sú už niekoľko rokov pozastavené.



Členskými štátmi BRICS a SCO sú Rusko aj Čína. Potenciálne členstvo Turecka v týchto organizáciách preto na Západe vyvoláva obavy z toho, že Ankara sa môže odkloniť od svojej tradične západnej geopolitickej orientácie. Turecká vláda to však opakovane popiera, pripomína Reuters.