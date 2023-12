Erdogan prirovnal izraelského premiéra Netanjahua k Hitlerovi

Ankara 27. decembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu tvrdil, že medzi izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a nacistickým vodcom Adolfom Hitlerom neexistuje žiaden rozdiel. Izraelské útoky na Pásmo Gazy pritom prirovnal k zaobchádzaniu nacistov so židovským obyvateľstvom.



Izraelský premiér Erdoganove tvrdenia odmietol a zároveň ho obvinil z genocídy Kurdov, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Medzi skutkami Netanjahua a Hitlera nie je žiadny rozdiel. (Netanjahu) je bohatší ako Hitler, dostáva podporu zo Západu. Všetky druhy podpory prichádzajú zo Spojených štátov. A čo (Izrael) spravil so všetkou touto podporou? Zabil viac ako 20.000 obyvateľov Gazy," tvrdil Erdogan, ktorý sa dlhodobo angažuje za práva Palestínčanov.



Ankara opakovane odsúdila izraelské letecké a pozemné útoky na palestínsku enklávu a Erdogan ešte v novembri vyhlásil, že Izrael je "teroristický štát" a jeho lídri by mali byť súdení pred medzinárodnými súdmi.



Militantné hnutie Hamas, ktoré 7. októbra podniklo bezprecedentný útok na Izrael, pritom označil za organizáciu bojujúcu za oslobodenie Palestínčanov.



Netanjahu sa voči najnovším tvrdeniam tureckého prezidenta ohradil a vyhlásil, že turecký nemá žiadne právo poučovať a obviňovať Izrael.



"Erdogan, ktorý pácha genocídu na Kurdoch a ktorý je svetovým rekordérom vo väznení novinárov stavajúcich sa voči jeho režimu, je tou poslednou osobou, ktorá nám môže kázať morálku," uviedol Netanjahu vo vyhlásení. Pripomenul tiež, že turecký prezident vychvaľuje lídrov Hamasu a stretáva sa s nimi.



Izraelská armáda podľa Netanjahua v Pásme Gazy "bojuje za likvidáciu najodpornejšej a najbrutálnejšej teroristickej organizácie na svete," povedal s odkazom na Hamas a dodal, že toto hnutie pácha "zločiny proti ľudskosti".