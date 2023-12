Erdogan: Prístupový proces EÚ s Ukrajinou uviazne ako s Tureckom

Ankara 19. decembra (TASR) — Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan tvrdí, že prístupové rokovania Ukrajiny a Moldavska s Európskou úniou uviaznu — podobne ako v prípade jeho krajiny. O jeho vyjadreniach informovala v utorok podľa agentúry Reuters prezidentská kancelária v Ankare, píše TASR.



Lídri členských štátov EÚ rozhodli minulý týždeň o otvorení prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to privítal ako "víťazstvo" pre Ukrajinu i celú Európu.



Erdogan novinárom v lietadle počas návratu z návštevy Maďarska povedal, že Turecko si svojím strategickým a ekonomickým potenciálom už dávno zaslúžilo právo vstúpiť do Únie. Proces podľa neho uviazol z politických dôvodov.



"Dať im štatút kandidáta neznamená, že sa stanú členmi EÚ. Začne sa s nimi (prístupový) proces a tiež uviazne," citovala tureckého prezidenta jeho kancelária. "Nie je správne, že Turecko, ktoré je pripravenejšie na vstup do EÚ než niektoré členské štáty, nechajú roky čakať pred dverami pre politické prekážky," dodal Erdogan.



Turecko je kandidátskou krajinou EÚ od roku 2005. Prístupové rokovania sú však už roky zastavené vzhľadom na obavy Únie v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv v Turecku a regionálnymi rozpormi, týkajúcimi sa najmä Cypru. EÚ sa pritom spolieha na pomoc Turecka napríklad v oblasti migrácie.



Erdogan sa domnieva, že pokrok v procese vstupu do EÚ, ktorý Ankara označuje za svoj strategický cieľ, by mohol nastať počas maďarského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2024. S Budapešťou má Turecko dobré vzťahy.