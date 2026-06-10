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Erdogan: Prítomnosť Trumpa na summite NATO bude významná

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Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Vzťahy v rámci Aliancie sú značne napäté, od 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán.

Autor TASR
Istanbul 10. júna (TASR) - Prítomnosť amerického prezidenta Donalda Trumpa na júlovom summite v Ankare bude dôležitým momentom pre stabilitu Severoatlatickej aliancie, uviedol v stredu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

„Oznámenie, že prezident USA Trump sa osobne zúčastní na summite, je významným krokom, pokiaľ ide o stabilitu Aliancie,“ povedal Erdogan poslancom svojej vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP). Turecko podľa neho zintenzívnilo prípravy, „aby zabezpečilo, že summit v Ankare sa stane míľnikom v histórii NATO“.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio minulý týždeň potvrdil účasť Trumpa na summite v tureckej metropole 7. a 8. júla v čase obáv okolo zaviazanosti Washingtonu voči transatlantickej spolupráci.

„Stále sme v NATO, no NATO potrebuje významné zmeny,“ povedal Rubio americkým kongresmanom. Nadchádzajúci summit 32 členských štátov označil za „pravdepodobne najdôležitejšie stretnutie v histórii NATO“.

Vzťahy v rámci Aliancie sú značne napäté, od 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán. Európske vlády sa odmietli zapojiť do tejto vojny, proti ktorej sa postavilo aj Turecko.
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