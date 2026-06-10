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Erdogan: Prítomnosť Trumpa na summite NATO bude významná
Vzťahy v rámci Aliancie sú značne napäté, od 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán.
Autor TASR
Istanbul 10. júna (TASR) - Prítomnosť amerického prezidenta Donalda Trumpa na júlovom summite v Ankare bude dôležitým momentom pre stabilitu Severoatlatickej aliancie, uviedol v stredu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Oznámenie, že prezident USA Trump sa osobne zúčastní na summite, je významným krokom, pokiaľ ide o stabilitu Aliancie,“ povedal Erdogan poslancom svojej vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP). Turecko podľa neho zintenzívnilo prípravy, „aby zabezpečilo, že summit v Ankare sa stane míľnikom v histórii NATO“.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio minulý týždeň potvrdil účasť Trumpa na summite v tureckej metropole 7. a 8. júla v čase obáv okolo zaviazanosti Washingtonu voči transatlantickej spolupráci.
„Stále sme v NATO, no NATO potrebuje významné zmeny,“ povedal Rubio americkým kongresmanom. Nadchádzajúci summit 32 členských štátov označil za „pravdepodobne najdôležitejšie stretnutie v histórii NATO“.
Vzťahy v rámci Aliancie sú značne napäté, od 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán. Európske vlády sa odmietli zapojiť do tejto vojny, proti ktorej sa postavilo aj Turecko.
„Oznámenie, že prezident USA Trump sa osobne zúčastní na summite, je významným krokom, pokiaľ ide o stabilitu Aliancie,“ povedal Erdogan poslancom svojej vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP). Turecko podľa neho zintenzívnilo prípravy, „aby zabezpečilo, že summit v Ankare sa stane míľnikom v histórii NATO“.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio minulý týždeň potvrdil účasť Trumpa na summite v tureckej metropole 7. a 8. júla v čase obáv okolo zaviazanosti Washingtonu voči transatlantickej spolupráci.
„Stále sme v NATO, no NATO potrebuje významné zmeny,“ povedal Rubio americkým kongresmanom. Nadchádzajúci summit 32 členských štátov označil za „pravdepodobne najdôležitejšie stretnutie v histórii NATO“.
Vzťahy v rámci Aliancie sú značne napäté, od 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán. Európske vlády sa odmietli zapojiť do tejto vojny, proti ktorej sa postavilo aj Turecko.