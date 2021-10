Erdogan privítal vyhlásenia o nezasahovaní do vnútornej politiky

Ankara 25. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok privítal vyhlásenia desiatich západných veľvyslanectiev vrátane amerického o tom, že sa budú pridržiavať diplomatických zvyklostí týkajúcich sa nezasahovania do vnútorných záležitostí hosťujúcej krajiny. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na tureckú štátnu agentúru Anadolu.



Tieto vyhlásenie zverejnili vyslanectvá na sociálnej sieti Twitter v čase, keď Erdogan prichádzal na stretnutie vládneho kabinetu, na ktorom mali členovia vlády rokovať o vyhostení veľvyslancov desiatich krajín, ktorí vyzvali na prepustenie väzneného tureckého filantropa Osmana Kavalu.



"Spojené štáty poukazujú na to, že dodržiavajú článok 41 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch," uviedlo americké veľvyslanectvo v Turecku na Twitteri.



Ostatných deväť veľvyslanectiev — nemecké, novozélandské, francúzske, kanadské, holandské, nórske, švédske, dánske a fínske — zverejnilo podobné správy alebo prezdieľalo príspevok a vyhlásenie amerického veľvyslanectva.



Tieto vyhlásenia mali podľa agentúry Reuters zmierniť napätie po tom, ako turecký prezident cez víkend nariadil tureckému ministrovi zahraničných vecí, aby vyhlásil desiatich diplomatov, ktorí vyzvali na prepustenie Kavalu, za nežiadúce osoby.



Anadolu v pondelok s odvolaním sa na zdroj blízky Erdoganovi informovala, že turecký prezident tieto vyhlásenia privítal.



"Diplomatické misie, ktoré budú pokračovať vo svojej práci a dodržiavať tento princíp, budú vždy vítané, pokiaľ ide o otázky zlepšenia našich vzťahov s ich krajinami," uviedol hovorca prezidentovej strany AKP Omer Celik v súvislosti s príspevkami veľvyslanectiev, ktoré citujú Viedenský dohovor o diplomatických stykoch.



Erdoganovo nariadenie na vyhlásenie desiatich veľvyslancov za nežiaduce osoby zatiaľ turecké ministerstvo zahraničných vecí nevykonalo a dotknuté veľvyslanectvá zatiaľ neboli o ničom upovedomené. Avšak toto nariadenie môže byť oficiálne prijaté aj na pondelkovom zasadnutí vládneho kabinetu, píše Reuters.



V Paríži narodený filantrop a aktivista Kavala (64) je vo väzení od roku 2017 napriek tomu, že nebol odsúdený. Ľudskoprávne skupiny a vlády niektorých západných krajín považujú Kavalovo väznenie za symbol rastúcej netolerancie tureckého prezidenta Erdogana voči disentu. Jeho prípad vyvolal napätie vo vzťahoch Ankary so Západom.