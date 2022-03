Erdogan: Putin by mal z Ukrajiny odísť so cťou

Istanbul 25. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok vyzval šéfa Kremľa Vladimira Putina, aby vyriešil konflikt na Ukrajine tým, že odtiaľ odíde so cťou. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Putinovi by sme mali povedať, že by mal byť ten, kto urobí krok k mieru. Mali by sme sa snažiť o vyriešenie tohto konfliktu povzbudením na odchod so cťou," vyhlásil Erdogan pred novinármi na palube lietadla cestou z bruselského summitu NATO. Dodal, že o výsledkoch summitu plánuje hovoriť s Putinom i ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Turecko, ktoré má dobré vzťahy s Ukrajinou aj Ruskom, sa ponúklo na sprostredkovanie mierových rokovaní medzi Moskvou a Kyjevom. Erdogan nedávno pozval prezidentov oboch krajín na rokovania na tureckom území.



Podľa Erdogana je stále možné, že sa Kyjev a Moskva dohodnú na kompromise, v rámci ktorého by sa Ukrajina vzdala ambícií vstúpiť do NATO a pristúpila na čiastočné odzbrojenie. Dodal však, že obe krajiny sa v doterajšom priebehu mierových rokovaní síce zhodnú v technických záležitostiach, avšak nie v územných otázkach, medzi ktoré patria aj Krym a Donbas.



V súvislosti so sankciami uvalenými na Rusko Erdogan vyhlásil, že Turecko už pre svoju závislosť od dodávok zemného plynu a ďalších komodít z Ruska "nemôže spraviť nič", čím by zvýšilo tlak na Moskvu. Na juhu Turecka obe krajiny navyše spoločne budujú aj prvú tureckú jadrovú elektráreň, pripomína DPA.