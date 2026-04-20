< sekcia Zahraničie
Erdogan reaguje na minulotýždňové streľby novými opatreniami
Autor TASR
Ankara 20. apríla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok uviedol, že jeho vláda predstaví v reakcii na dve streľby na školách z minulého týždňa rozsiahle opatrenia, vrátane obmedzení vlastníctva zbraní. Bezpečnosť na školách bude podľa jeho slov jednou z hlavných priorít vlády. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP.
V stredu 15. apríla 14-ročný žiak ôsmej triedy vo svojej škole v meste Kahramanmaras na juhovýchode Turecka zabil osem spolužiakov a učiteľa. O život prišiel aj strelec, ale zatiaľ nie je známe, či ho zabila polícia alebo spáchal samovraždu.
Predchádzajúci deň utrpelo pri streľbe na strednej škole v neďalekom meste Šanliurfa zranenia najmenej 16 ľudí. Útočil bývalý študent, ktorý potom spáchal samovraždu.
„Keď sa pozrieme na podobné útoky po celom svete, najmä na tie, ktoré sa odohrali v Spojených štátoch, vidíme, že jedným z cieľov páchateľov je terorizovať spoločnosť,“ povedal Erdogan.
„Takéto útoky nemajú za cieľ len prelievanie nevinnej krvi, ale, podobne ako teroristické organizácie, aj vyvolávanie verejného pobúrenia a vytváranie úzkosti, nepokoja, strachu a utrpenia v spoločnosti,“ dodal.
Zároveň oznámil zavedenie „ďalších právnych predpisov týkajúcich sa obmedzenia vlastníctva zbraní“. Tresty sa podľa neho zvýšia pre vlastníkov strelných zbraní, ktorí ich riadne nezabezpečia, najmä v prípadoch, keď sa k nim dostanú deti.
Úrady tiež rozšíria dohľad na internete aj prostredníctvom umelej inteligencie, potvrdil Erdogan. Príslušné inštitúcie sa budú zaoberať aj tým, čo opísal ako „násilie a morálny úpadok“ na televíznych obrazovkách.
Vyzval tiež k väčšiemu dôrazu na tvorbu, ktorá propaguje rodinné hodnoty. „Zobrazovanie páchateľov v tvorbe s tematikou zločinu a násilia ako silných, vplyvných, oslobodených od trestu alebo dokonca ako rešpektovaných oslabuje spojenie našej mládeže s realitou,“ poznamenal prezident.
