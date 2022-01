Erdogan rokoval s albánskym premiérom Ramom o posilnení vzťahov

Albánsky premiér Edi Rama (vpravo) sa rozpráva s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom počas ich stretnutia v Tirane 17. januára 2022. Foto: TASR/AP

Tirana 17. januára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan navštívil v pondelok Albánsko a rokoval s tamojším premiérom Edim Ramom o posilnení bilaterálnych vzťahov. Odovzdal tiež nové byty financované Tureckom pre obyvateľov, ktorí po zemetrasení v Albánsku z roku 2019 zostali bez strechy nad hlavou. Informovala o tom agentúra AP.Po príchode do Albánska Erdogan okamžite odcestoval do mesta Lac, zhruba 50 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Tirana, kde Turecko financovalo výstavbu komplexu s 522 bytmi. Výdavky na výstavbu predstavovali 42 miliónov eur.Pri ničivom zemetrasení v Albánsku 26. novembra 2019 zahynulo 51 ľudí a ďalších najmenej 17.000 prišlo o strechu nad hlavou, pripomína AP. Dva mesiace po katastrofe vyčlenili na medzinárodnej darcovskej konferencii viac než miliardu eur na opätovnú výstavbu domov, podnikov a verejných budov, pričom hlavným darcom bolo práve Turecko.Ankara vlani vybudovala aj nemocnicu na pomoc Albánsku pri zvládnutí pandémie koronavírusu. Turecko je jedným z najväčších investorov a obchodných partnerov Tirany, ktorí prispievajú do investícií v infraštruktúre a rozvoja, píše AP. Turecko a Albánsko sa chystajú podpísať sériu dohôd v rôznych oblastiach vrátane médií, súdnictva, kultúry a krízového manažmentu.