Erdogan: S Ruskom sme sa zhodli na bezplatnom dodávaní obilnín Afrike

Istanbul 4. novembra (TASR) – Rusko a Turecko dosiahli dohodu o bezplatnom dodávaní obilnín do afrických krajín zápasiacich s nedostatkom potravín. Oznámil to v piatok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Erdogan v televíznom vystúpení povedal, že súhlasil s návrhom ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten mu podľa jeho slov v telefonáte povedal, že "by sme mali posielať obilniny bezplatne do krajín ako Džibutsko, Somálsko a Sudán".



"Dohodli sme sa, že o tom budeme podrobne diskutovať na summite G20 v Indonézii," doplnil najvyšší turecký predstaviteľ.



Rusko sa tento týždeň vrátilo k plneniu dohody, ktorá v lete umožnila obnovenie vývozu obilnín z ukrajinských čiernomorských prístavov. Ten bol zastavený od februárového začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá patrí k najväčším vývozcom obilnín na svete.



Júlová dohoda, sprostredkovaná Tureckom a Organizáciou Spojených národov s cieľom zmierniť potravinovú krízu vo svete, vyprší 19. novembra, tri dni po skončení summitu skupiny G20 na Bali.



Putin túto dohodu už viackrát kritizoval. Šéf Kremľa tvrdí, že ukrajinské obilniny smerujú namiesto chudobných štátov prevažne do európskych krajín. Ukrajina a európske štáty takéto obvinenia popierajú.