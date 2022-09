Erdogan: Rusko by malo okupované územia vrátane Krymu vrátiť Ukrajine

Istanbul 20. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uviedol, že všetky Ruskom okupované územia vrátane polostrova Krym by mali byť vrátené Ukrajine. Uviedol to v rozhovore pre americkú televíziu PBS, ktorý bol zverejnený v noci na utorok. TASR informuje na základe správy britského denníka The Guardian.



"Ak má byť na Ukrajine nastolený mier, tak vrátenie pôdy, ktorá bola napadnutá, bude skutočne dôležité... (Ruský prezident Vladimir) Putin podnikol určité kroky. My sme podnikli určité kroky. Územia, ktoré boli napadnuté, budú vrátené Ukrajine," povedal Erdogan.



Turecký prezident sa vyjadril tiež ku Krymu, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014. "Od roku 2014 sme o tom hovorili s mojím drahým priateľom Putinom... Požiadali sme ho, aby Krym vrátil jeho právoplatným vlastníkom," uviedol. Dodal, že táto záležitosť stále nebola vyriešená.



Erdogan odmietol povedať, kto je podľa neho v súčasnosti vo vojne na Ukrajine úspešnejší, pretože o tom ako líder nie je ochotný uvažovať. "Všetko čo chceme urobiť a čo chceme vidieť, je ukončiť tento boj mierom," uviedol. Túto možnosť dôrazne odporúčal Putinovi aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Ide o konflikt, v ktorom umierajú ľudia a "nikto nakoniec nevyhrá".



Turecký líder sa v rozhovore pre televíziu PBS vrátil aj k stretnutiu so šéfom Kremľa v Uzbekistane. "Absolvovali sme veľmi rozsiahle diskusie. A vlastne mi ukázal, že je ochotný to (vojnu na Ukrajine) čo najskôr ukončiť," povedal. Dodal, že medzi Kyjevom a Moskvou sa uskutoční výmena 200 zajatcov, ktorá bude významným krokom vpred.



Erdogan tiež uviedol, že "žiadna invázia nemôže byť ospravedlnená". Na otázku, či ruský prezident urobil chybu, keď zaútočil na Ukrajinu, však odpovedal diplomaticky. "Žiadny líder by nakoniec nepovedal, že to bola chyba. Nikto nepovie, že urobil chybu," uzavrel.