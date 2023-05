Erdogan: Rusko súhlasilo s predĺžením platnosti obilnej dohody

Ankara 17. mája (TASR) — Rusko súhlasilo s predĺžením platnosti dohody o vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more o dva mesiace. V stredu to oznámil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Platnosť dohody mala vypršať vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



"Vďaka úsiliu našej krajiny, s podporou našich ruských priateľov a prispením našich ukrajinských priateľov bolo rozhodnuté o predĺžení čiernomorskej obilnej dohody o dva mesiace," vyhlásil Erdogan.



AP konštatuje, že tento krok prospeje predovšetkým krajinám z Afriky, Blízkeho východu a Ázie, ktoré sa spoliehajú na dodávky ukrajinskej pšenice, jačmeňa, rastlinného oleja a ďalších cenovo dostupných potravinových produktov.



Dohodu o vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more sprostredkovalo medzi Ruskom a Ukrajinou vlani v júli Turecko a OSN. Dohoda pomohla znížiť ceny potravín vo svete, ktoré stúpli v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. V rámci dohody sa z Ukrajiny vyviezlo už viac než 30 miliónov ton obilia a poľnohospodárskych produktov.



Moskva vlani v novembri súhlasila s predĺžením dohody o 120 dní, v marci odobrila predĺženie iba o 60 dní. Až dosiaľ Moskva namietala voči predĺženiu dohody po 18. máji a žiadala odstránenie prekážok, ktoré bránia vývozu obilia a hnojív z Ruska.



Z Ukrajiny v stredu vyplávala posledná loď, na ktorú sa vzťahuje súčasná dohoda. Podľa údajov OSN plavidlo DSM Capella s 30.000 tonami kukurice z Čornomorska smeruje do Turecka.