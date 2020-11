Erdogan: S prímerím v Karabachu by mohli pomôcť aj ďalšie štáty

Ankara 25. novembra (TASR) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu povedal, že dodržiavanie prímeria na území Náhorného Karabachu by sa mohlo posunúť na vyššiu úroveň, ak sa by sa do tohto procesu zapojili ďalšie krajiny tamojšieho regiónu. Konkrétne štáty však nemenoval, približuje agentúra Reuters.



Erdogan vo vystúpení pred tureckým parlamentom povedal, že túto tému rozobrali s ruským prezidentom Vladimirom Putinom počas spoločného telefonátu, informovala v stredu ruská tlačová agentúra TASS.



Lídri Arménska, Azerbajdžanu a Ruska podpísali 9. novembra spoločné vyhlásenie o úplnom zastavení bojových akcií v Náhornom Karabachu. Dokument počíta s tým, že na dodržiavanie prímeria budú dohliadať ruské jednotky.



Napriek tomu, že tureckí vojaci sa v regióne nenachádzajú, Ankara nedávno podpísala s Moskvou dohodu o vytvorení spoločného pozorovateľského centra na monitorovanie mierovej situácie. Turecko však chce na azerbajdžanskom území vytvoriť nezávislú vojenskú pozorovateľňu, čo sa veľmi nepozdáva Rusku, priblížil pre Reuters zdroj z prostredia tureckej strany.



Turecko otvorene v bojoch o územie Karabachu medzi azerbajdžanskou armádou a arménskymi separatistami dlhodobo podporuje Azerbajdžan. Zároveň kritizuje lídrov spolupredsedajúcich krajín Minskej skupiny Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe - USA a Francúzska - za neúspech vo vyriešení dlhoročného sporu.



Trojicu štátov predsedajúcich Minskej skupine, ktorá sa od roku 1994 snaží vyriešiť napätú situáciu v Karabachu, dopĺňa Rusko.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron žiada medzinárodný dohľad nad prímerím v Náhornom Karabachu pre obavy z toho, že Moskva a Ankara neskôr odstavia západné mocnosti od možných mierových rokovaní. Podľa Erdogana však takéto obavy nemajú absolútne žiadnu hodnotu.