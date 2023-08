Erdogan s Orbánom hovorili o vstupe Švédska do NATO aj energetiách

Budapešť 20. augusta (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa v nedeľu v Budapešti stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Rokovali o posilnení energetickej spolupráce či aj snahe Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Maďarsko a Turecko sú jedinými krajinami NATO, ktorých parlamenty vstup Švédska ešte neratifikovali. Turecký prezident Erdogan však v júli svoje "veto" stiahol a ohlásil, že Ankara vstup Švédska do Aliancie podporuje a čoskoro túto záležitosť predloží na schválenie tureckému parlamentu. Neskôr však uviedol, že Turecko neratifikuje vstup Švédska skôr než v októbri.



Parlamenty oboch krajín majú aktuálne letnú prestávku. Turecký parlament sa údajne plánuje ratifikáciou švédskej žiadosti zaoberať v októbri, zatiaľ čo maďarský začne zasadať v polovici septembra. "K tejto otázke sa môžeme vrátiť na jesennom zasadnutí," uviedol na margo stretnutia s Erdoganom maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na Facebooku. "Dohodli sme sa, že zostaneme v kontakte," dodal.



Obe krajiny rokovali aj o posilnení vzájomnej spolupráce v oblasti energetiky. Maďarsko získava približne 80 percent svojho zemného plynu z Ruska, a to predovšetkým cez plynovod TurkStream, ktorý vedie cez Srbsko na juh Maďarska.



Erdoganova návšteva je jednou zo série diplomatických schôdzok, ktoré Orbán zorganizoval pri príležitosti Majstrovstiev sveta v atletike, ktoré sa v sobotu začali v Budapešti.



Takéto stretnutia sa v nedeľu v Budapešti konali aj s prezidentmi Srbska, Azerbajdžanu, Kirgizska či Turkménska. Srbský prezident Aleksandar Vučič podľa vyjadrenia Szijjártóa prisľúbil, že jeho krajina zvýši dodávky ruského zemného plynu do Maďarska, ak Kyjev odmietne predĺžiť dohodu, ktorá umožňuje tranzit komodity cez územie Ukrajiny. S Azerbajdžanom zase Budapešť podpísala dohoda o uskladnení 50 miliónov metrov kubických plynu na území Maďarska, uvádza AFP.