Erdogan sa opäť ponúkol za sprostredkovateľa medzi Ruskom a Ukrajinou

Istanbul 18. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok zablahoželal Vladimirovi Putinovi k znovuzvoleniu do funkcie ruského prezidenta a ponúkol mu, že bude sprostredkovateľom medzi Moskvou a Ukrajinou.



S odvolaním sa na kanceláriu tureckého prezidenta o tom informovala agentúra AFP.



Pripomenula, že to nie je prvýkrát, čo Erdogan ponúkol svoje služby ako sprostredkovateľ vo vojne rozpútanej Ruskom voči Ukrajine. Erdogan sa pritom snaží udržiavať priateľské vzťahy s Putinom i s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Turecký prezident privítal Zelenského v Istanbule začiatkom marca. Vo februári mal do Turecka zavítať aj Putin, svoju návštevu však odvolal.



Všetky tri krajiny majú časť pobrežia Čierneho mora. Plavba do tohto mora je možná cez Bosporský prieliv, ktorý je jedinou plavebnou trasou zo Stredomoria do čiernomorských prístavov.



Putinovi k jeho znovuzvoleniu blahoželali autoritárske štáty ako KĽDR, Čína či Irán, či vlády stredo- a juhoamerických štátov, ako sú Kuba, Venezuela, Bolívia a Honduras.



EÚ upozornila na to, že hlasovanie v Rusku sprevádzal "alarmujúci nárast porušovania občianskych i politických práv". Podľa EÚ ruskí voliči nemali skutočnú možnosť výberu a mali len obmedzený prístup k informáciám. EÚ súčasne avizovala, že nikdy neuzná výsledky prezidentských volieb organizovaných Ruskom na okupovaných územiach Ukrajiny.



Aj Spojené štáty v pondelok odsúdili prezidentské voľby v Rusku ako "nedemokratické" a uviedli, že nezablahoželajú Putinovi, ktorý bol vyhlásený za víťaza s obrovským náskokom.