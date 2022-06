Erdogan sa pred summitom NATO stretne s lídrami Švédska a Fínska

Istanbul 27. júna (TASR) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan bude v utorok pred summitom NATO v Madride viesť rozhovory s lídrami Švédska, Fínska a Severoatlantickej aliancie. Oznámil to v nedeľu jeho poradca a hovorca Ibrahim Kalin, informovala agentúra Reuters.



Fínsko a Švédsko požiadali o členstvo v NATO v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu. Ich snahu o vstup do Aliancie však blokuje Turecko, ktoré obe severné krajiny rozhnevali údajnou podporou kurdských militantov a zbrojnými embargami voči Ankare.



Kalin pre stanicu Habertürk povedal, že on a námestník ministra zahraničných vecí Sedat Önal sa zúčastnia na ďalšom kole rozhovorov s delegáciami Štokholmu a Helsínk v pondelok v Bruseli.



Následne sa na žiadosť generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga uskutoční v utorok v Madride zmienená štvorstranná schôdzka na úrovni lídrov vrátane Erdogana, doplnil hovorca tureckého prezidenta. Zdôraznil však, že Erdoganova účasť neznamená, že by Turecko ustupovalo zo svojho postoja.



Turecko tento mesiac oznámilo, že dokumenty, ktoré dostalo od Švédska a NATO v reakcii na svoje písomné požiadavky voči obom kandidátom, zďaleka nesplnili jeho očakávania. Prípadné ďalšie rokovania musia podľa Ankary riešiť najskôr turecké záujmy.



Kalin predtým povedal, že nadchádzajúci summit NATO nie je konečným termínom na vyriešenie záležitosti.



Lídri členských krajín NATO sa zídu v Madride 29. a 30 júna. Prijatie do Aliancie si vyžaduje súhlas všetkých jej 30 členov. Turecko vstúpilo do NATO pred vyše 70 rokmi a má druhú najväčšiu armádu z členov Aliancie.