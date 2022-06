Erdogan sa pred summitom NATO stretne s lídrami Švédska a Fínska

Madrid 28. júna (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa v utorok v Madride stretne so švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou a s fínskym prezidentom Saulim Niinistöom, aby s nimi prediskutoval odmietavý postoj Ankary v súvislosti so snahou Helsínk a Štokholmu o vstup do NATO. Informovala o tom agentúra DPA.



"Urobíme všetko potrebné v súlade s právami a záujmami našej krajiny," povedal podľa vládnych zdrojov Erdogan pred odletom do Madridu.



Erdogan obvinil Fínsko a Švédsko z podpory teroristických skupín a podľa komentátorov nepreukázal pred rokovaniami, že by bol pripravený na kompromis. Turecký prezident uviedol, že kolegom z NATO vysvetlí "pokrytectvo" Fínska a Švédska týkajúce sa "teroristických organizácií" pomocou "dokumentov, informácií a snímok".



Erdogan obviňuje obe severské krajiny, že podporujú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) a kurdské milície YPG, ktoré Ankara označuje za teroristické skupiny. Na rokovaniach Turecka s Fínskom a so Švédskom sa zúčastní aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v nádeji, že zabráni, aby turecká pozícia voči švédskym a fínskym snahám o členstvo zatienila prvý deň summitu NATO.



Lídri 30-člennej obrannej aliancie sa stretávajú v španielskom hlavnom meste, aby prijali novú strategickú koncepciu a dohodli sa na posilnení východného krídla NATO vo svetle ruskej invázie na Ukrajinu.