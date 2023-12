Erdogan: Schválime vstup Švédska do NATO, ak sa zrušia zbrojné embargá

Ankara 19. decembra (TASR) – Ratifikácia členstva Švédska v NATO tureckým parlamentom závisí od toho, či Kongres USA schváli žiadosť Ankary o nákup stíhačiek F-16. Podmienkou je tiež zrušenie zbrojných embárg voči Turecku zo strany Kanady a ďalších členov NATO. Uviedol to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, oznámila v utorok jeho kancelária. TASR správu prevzala od agentúry AP.



"Pozitívny vývoj zo Spojených štátov ohľadom otázky F-16 a splnenie prísľubu Kanady urýchli pozitívny pohľad nášho parlamentu na (členstvo Švédska)," povedal Erdogan. "Všetko je to spojené."



Turecký líder sa vyjadril v pondelok večer počas návratu z návštevy Maďarska. Práve Maďarsko a Turecko sú jedinými členmi NATO, ktorí zatiaľ neratifikovali vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie.



Erdogan novinárom povedal, že turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan tento týždeň na stretnutí s americkým kolegom Antonym Blinkenom navrhol súbežné schválenie v tureckom parlamente a americkom Kongrese.



"Ak to budeme robiť súčasne, máme možnosť presadiť to v parlamente oveľa ľahšie," uviedol podľa Erdogana Fidan.



Erdogan predložil prístupový protokol Švédska tureckému parlamentu v októbri, odvtedy však ratifikačný proces nepokročil.