Erdogan: Šéf tureckej diplomacie bude rokovať o sporných otázkach

Istanbul 12. októbra (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan navštívi Grécko - v záujme diskusie o sporných bilaterálnych otázkach vrátane námorných zón a vzdušného priestoru. Oznámil to v sobotu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Erdogan podľa svojich slov verí, že vzťahy medzi Tureckom a Gréckom sa budú zlepšovať. "Pre obe strany je dôležité mať vôľu definovať problémy, načrtnúť a prezentovať ich obsah a nájsť riešenia," uviedol v rozhovore pre turecké médiá.



Susedné krajiny Grécko a Turecko sú obe členmi Severoatlantickej aliancie (NATO), no zároveň aj historickými nepriateľmi a desaťročia vedú spory o množstve otázok - od vzdušného priestoru a námorného práva vo východnom Stredomorí po etnicky rozdelený Cyprus.



Ankara podľa slov Erdogana dlhodobo chce, aby sa jurisdikcia námorného a vzdušného priestoru vymedzila v súlade s medzinárodným právom. "Ako krajiny v regióne môžeme zvýšiť bezpečnosť a stabilitu a znížiť riziko konfliktu len prostredníctvom dialógu a spolupráce," dodal.



Turecký prezident v rozhovore, ktorý poskytol na spiatočnej ceste do vlasti z návštevy Srbska, ďalej nevylúčil zmeny na postoch ministrov v kabinete ani v radoch poslancov, ktorí majú na starosti administratívu jeho Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP), podrobnosti však neuviedol, píše Reuters.



Na otázku súvisiacu s nedávnym izraelským náletom na Damask Erdogan odpovedal, že Rusko, Sýria a Irán by mali prijať efektívnejšie opatrenia na ochranu územnej celistvosti Sýrie,



"Budeme obhajovať naliehavý a trvácny mier v Sýrii... Izrael je najkonkrétnejšou hrozbou pre regionálny i globálny mier," vyhlásil.