Erdogan: Sme pripravení usporiadať mierové rokovania Ruska s Ukrajinou

Istanbul 11. mája (TASR) - Turecko je pripravené hostiť rokovania Ruska s Ukrajinou. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan to v nedeľu povedal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Obdobne sa vyjadril aj v telefonáte s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. O oboch telefonických rozhovoroch informovala Erdoganova kancelária, uvádza TASR na základe správ agentúry AFP



„Turecko je pripravené hostiť rokovania zamerané na dosiahnutie trvalého riešenia (vojny na Ukrajine),“ povedal turecký prezident v telefonáte so šéfom Kremľa. Privítal pritom Putinov návrh, aby sa priame a bezpodmienečné rokovania Moskvy s Kyjevom konali 15. mája v Istanbule.



Putin týmto návrhom reagoval na oznámenie Ukrajiny a jej európskych spojencov - Francúzska, Nemecka, Británie a Poľska - ktorí sa v sobotu v Kyjeve dohodli na bezpodmienečnom 30-dňovom prímerí s platnosťou od pondelka 12. mája, pričom Rusku v prípade jeho odmietnutia pohrozili uvalením ďalších rozsiahlych sankcií.



Lídri zmienených krajín absolvovali ešte pred oznámením videokonferenciu so zástupcami približne 20 krajín združených v tzv. koalícii ochotných, na ktorom sa zúčasnil aj turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. Na stretnutí podľa nemenovaného zdroja z prostredia tureckej diplomacie povedal, že Ankara „podporuje zavedenie bezpodmienečného prímeria a snahy, ktoré k nemu smerujú“.



Erdogan sa obdobne ako v hovore s Putinom vyjadril aj v skoršom nedeľnom telefonáte s Macronom. Tomu povedal, že v rámci snáh o ukončenie vojny nastal „historický zlom“ a túto príležitosť treba využiť. Deklaroval, že Ankara je pripravená podporiť toto úsilie všetkými spôsobmi, vrátane usporiadania rokovaní zameraných na dosiahnutie prímeria aj trvalého mieru.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyjadril očakávanie, že Moskva sa zaviaže k 30-dňovému prímeriu. Dodal pritom, že sa tak stane, Kyjev je „pripravený“ stretnúť sa s ňou na priamych rokovaniach.



AFP pripomína, že Turecko, ktoré je členskou krajinou NATO, sa snaží napriek ruskej invázii na Ukrajinu udržiavať dobré vzťahy ako s Kyjevom, tak aj s Moskvou, pričom už dvakrát hostilo rozhovory zamerané na ukončenie vojny.