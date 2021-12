Erdogan: Sociálne médiá ohrozujú demokraciu

Istanbul 11. decembra (TASR) - Sociálne média sú jednou z najväčších svetových hrozieb pre demokraciu, povedal v sobotu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Ako pripomína agentúra AP, Erdoganova vláda plánuje predstaviť nový zákon, ktorý by kriminalizoval šírenie falošných správ a dezinformácií na internete.



"Sociálne médiá, ktoré boli kedysi označované ako symbol slobody, sa zmenili na jeden z hlavných zdrojov ohrozenia našej demokracie," uviedol Erdogan vo videopríhovore počas vládou organizovanej konferencie v Istanbule.



"Snažíme sa chrániť našich ľudí, najmä zraniteľné časti našej spoločnosti, pred klamstvami a dezinformáciami bez porušenia práva našich občanov dostávať presné a nestranné informácie," pokračoval Erdogan.



Kritici tohto plánu však upozorňujú, že navrhovaný zákon obmedzí slobodu prejavu v Turecku. Za šírenie "dezinformácií" a "falošných správ" by hrozilo až päť rokov odňatia slobody, približujú provládne turecké médiá. Vláda by navyše vytvorila regulačný orgán zaoberajúci sa sociálnymi médiami.



Väčšinu veľkých mediálnych spoločností v Turecku ovláda vláda v Ankare, a preto sú sociálne siete dôležitým miestom pre ľudí, ktorí zastávajú iné názory, komentuje AP.



Turecká vláda vlani prijala zákon, ktorý sociálnymi médiám s viac než miliónom užívateľov prikazuje mať v krajine právneho zástupcu a zároveň v nej skladovať svoje údaje. Twitter, Facebook a YouTube odvtedy otvorili v Turecku kancelárie.