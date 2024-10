Erdogan:Stúpencov zosnulého Gülena budeme prenasledovať po celom svete

Ankara 22. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok opätovne odsúdil aktivity zosnulého kazateľa Fethullaha Gülena, jeho nasledovateľov označil za zradcov a prisľúbil, že ich bude prenasledovať, a to po celom svete. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a webstránky BBC.



"Týmto zradcom sa podarilo uniknúť tureckej spravodlivosti vďaka tým, ktorí ich chránia. Odišli bez toho, aby sa zodpovedali za krv mučeníkov, ktorú preliali. Nebudú však môcť uniknúť božej spravodlivosti," vyhlásil Erdogan v televíznom prejave.



Gülen, ktorý v 70. rokoch založil sociálnu organizáciu Hizmet (Služba), býval začiatkom 21. storočia spojencom terajšieho prezidenta Erdogana a jeho vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP). Neskôr sa ale názorovo rozišli. Erdoganov režim následne v roku 2014 označil Gülenovo hnutie za teroristické a dodnes ho nazýva Fethullahovou teroristickou organizáciou (FETÖ).



BBC pripomína, že Gülenovo hnutie presadzovalo tolerantnú formu islamu s dôrazom na hodnoty ako altruizmus, skromnosť a pracovitosť. V Turecku postupne rástlo a mnoho jeho stúpencov sa dostalo do významných pozícií v armáde, štátnej správe a podnikateľskej sfére. Erdogan v roku 2013 skupinu označil ako štát v štáte.



Turecký prezident Gülena podozrieva z organizácie pokusu o prevrat z roku 2016. Ten však obvinenia odmietal a pokus o puč verejne odsúdil.



Gülen žil od roku 1999 v dobrovoľnom exile v USA, kde v nedeľu zomrel. V roku 2017 mu odobrali turecké občianstvo. Hizmet riadil z exilu a celkovo jeho organizácia prevádzkovala 4000 škôl v Turecku a 500 ďalších po celom svete.



"Budeme pokračovať v boji proti FETÖ," vyhlásil Erdogan. "Či už to bude v Turecku alebo v najvzdialenejšom kúte sveta, postavíme sa na chrbát hyenistickej svorky FETÖ," deklaroval turecký prezident.