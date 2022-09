Erdogan: Švédsko je hniezdom terorizmu

Washington 20. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v interview pre americkú verejnoprávnu stanicu PBS dôrazne vyhlásil, že jeho krajina je stále proti rozšíreniu Severoatlantickej aliancie (NATO) o Fínsko, ale predovšetkým o Švédsko. V utorok o tom informoval portál britského denníka The Guardian.



Erdogan v rozhovore zdôraznil, že najmä Švédsko je hniezdom terorizmu. A teroristi podľa jeho slov už úplne prenikli do tamojšieho parlamentu.



"V Štokholme vidíme, ako teroristi neustále demonštrujú. Pútače, plagáty vodcov teroristických organizácií sa tam len tak hemžia. Protestujú, vykrikujú heslá. A útočia na nevinných ľudí tureckého pôvodu v Štokholme. My sme našim švédskym partnerským orgánom k tomu dodali všetky dôkazy," kritizoval severskú krajinu turecký prezident.



"Na druhej strane, Fínsko nie je také ako Švédsko. Fíni sú trochu pokojnejší a majú vývoj vo svojej krajine viac pod kontrolou. Ale Švédi nie. Stále majú nejaké výhovorky. Zakaždým rozprávajú o ústave a že si ako jej hlavnú zásadu vážia slobodu prejavu," pokračoval Erdogan.



"Ja na to reagujem slovami, že terorizmus nemá nič spoločné so slobodou prejavu. A že turecký parlament je ten, kto nakoniec rozhodne," vyhlásil turecký líder.



Fínsko a Švédsko oznámili zámer vzdať sa svojej dlhoročnej neutrality a vstúpiť do NATO po tom, ako Rusko vo februári napadlo Ukrajinu. Proti ich žiadostiam sa postavilo len Turecko, ktoré od Helsínk a Štokholmu výmenou za svoj súhlas s ich členstvom v aliancii požaduje ústupky. Napríklad žiada od nich vydanie niekoľkých desiatok údajných teroristov na trestné stíhanie.