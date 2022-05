Erdogan: Švédsko musí podporiť bezpečnosť Turecka

Ankara 23. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval v pondelok Štokholm, aby podnikol "konkrétne kroky" na zmiernenie bezpečnostných obáv Turecka. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Turecko nesúhlasí so vstupom Švédska a Fínska do NATO. Štokholm a Helsinki podľa Erdogana podporujú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) a ďalšie skupiny, ktoré Turecko označuje za teroristov, pripomína AP. Ankara takisto žiada zrušenie zákazu na vývoz zbraní do Turecka.



"V žiadnom prípade nemôžeme ignorovať skutočnosť, že Švédsko voči nám zavádza sankcie," povedal Erdogan. "Oprávnené požiadavky Turecka v spojitosti s podporou terorizmu a sankciami musia byť splnené," dodal turecký prezident.



Erdogan vo svojom prejave nespomenul Fínsko, píše AP. Agentúra takisto pripomína tvrdenia, na základe ktorých sa turecký pocit krivdy vzťahuje na Švédsko, kde žije v exile veľký počet Kurdov.