Erdogan: Švédsko nech od Turecka nečaká, že podporí jeho vstup do NATO

Ankara 23. januára (TASR) - Švédsko "nech nečaká", že Turecko podporí jeho vstup do Severoatlantickej aliancie. Vyhlásil to v pondelok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v reakcii na víkendové protiislamské a prokurdské protesty v Štokholme. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AP a AFP.



Erdogan odsúdil predovšetkým pálenie Koránu na proteste organizovanom protiislamským politikom Rasmusom Paludanom a označil to za urážku moslimov. Kritizoval švédske úrady, že dovolili konanie protestu pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme. Vyjadril tiež rozhorčenie, že na demonštráciách sa objavili vlajky viacerých kurdských zoskupení vrátane Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Turecko, ale aj EÚ a USA považujú za teroristickú organizáciu, avšak jej symboly nie sú vo Švédsku zakázané.



"Takže vy dovolíte teroristickým organizáciám vyčíňať a potom očakávate, že podporíme váš vstup do NATO. To teda nie," povedal Erdogan.



Dodal, že ak Švédsko nepreukáže rešpekt voči Turecku a moslimom, "nedočká sa od nás žiadnej podpory v súvislosti s NATO".