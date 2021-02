Erdogan telefonoval s Merkelovou, do júla by chcel summit s lídrami EÚ

Ankara/Berlín 8. februára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyjadril počas pondelňajšieho videohovoru s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou nádej, že v prvom polroku 2021 by sa mohol uskutočniť summit s lídrami EÚ a Turecka s cieľom zmierniť napätie v ich vzájomných vzťahoch. Informovala o tom agentúra AFP.



Erdogan verí, že summit by sa mohol konať ešte predtým, než Portugalsko, s ktorým má Ankara dobrý vzťah, ukončí svoje polročné predsedníctvo v Rade EÚ.



Grécko vedie s Tureckom vo východnom Stredomorí dlhodobý spor o teritoriálne vody a ložiská zemného plynu. Napätie medzi Tureckom na jednej strane a Gréckom a Cyprom na druhej strane eskalovalo vlani v lete, keď Ankara - spolu s vojenskými plavidlami - vyslala ku gréckemu ostrovu Kastelorizo prieskumné plavidlo Oruč Reis. V dôsledku toho boli turecké a grécke ozbrojené sily uvedené do stavu bojovej pohotovosti.



Lídri EÚ sa v decembri v dôsledku týchto udalostí dohodli na pridaní ďalších osôb z Turecka na sankčný zoznam. Rétorika tureckého prezidenta sa však odvtedy výrazne zmiernila, pričom v januári Erdogan vyjadril želanie zlepšiť vzťahy s EÚ.



Merkelová počas pondelňajšieho rozhovoru s ním privítala "najnovšie pozitívne signály a vývoj vo východnom Stredomorí, píše agentúra DPA. Zároveň však vyzvala na pokrok a dialóg aj v ostatných sporných otázkach, uviedol jej hovorca Steffen Seibert. Kancelárka počas telefonátu zdôraznila dôležitosť stabilných a konštruktívnych vzťahov medzi EÚ a Tureckom, dodal Seibert. S Erdoganom hovorili i o pandémii koronavírusu a ďalších bilaterálnych a medzinárodných záležitostiach.



Medzi Tureckom a Nemeckom došlo v posledných rokoch k viacerým sporom. Vlani v novembri napríklad nemeckí vojaci prehľadali v rámci námornej misie EÚ týkajúcej sa dodržiavania líbyjského zbrojného embarga turecké plavidlo.



EÚ minulý týždeň odsúdila i zatýkanie demonštrujúcich študentov v Turecku, ako aj Erdoganove nenávistné prejavy voči komunite LGBT. Brusel v súvislosti s tvrdým zásahom voči protestujúcim študentom a učiteľom Bosporskej univerzity, ktorí sa už niekoľko týždňov búria proti "nedemokratickému" dosadeniu rektora vymenovaného do funkcie samotným Erdoganom, varoval pred "negatívnym vývojom v Turecku... v oblasti vlády zákona, ľudských práv a súdnictva".