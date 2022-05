Erdogan telefonoval s Niinistöm a Anderssonovou

Fínsky prezident Sauli Niinistö (vpravo) a premiérka Sanna Marinová v Helsinkách v nedeľu 15. mája 2022. Foto: TASR / AP

Istanbul 21. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu prostredníctvom telefónu so svojím fínskym náprotivkom Saulim Niinistöm a švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou hovoril o "" Ankary z toho, že Štokholm a Helsinki podporujú "". Oznámil to úrad tureckého prezidenta, informuje TASR podľa správy od agentúry Reuters.Erdogan vyzval Anderssonovú aby podnikla "" na ukončenie podpory "" organizácií. Švédsko musí podľa jeho slov skončiť s finančnou, politickou a zbrojnou podporou týchto "". Turecký prezident žiada, aby Švédsko zrušilo embargo na vývoz zbraní do Turecka, ktoré na Ankaru uvalilo po tom, ako sa Turecko zapojilo do vojenského konfliktu v Sýrii.Anderssonová rozhovor s Erdoganom ocenila, píše Reuters. "" napísala švédska premiérka v príspevku na sociálnej sieti Twitter.Ergodan absolvoval aj telefonický rozhovor s fínskym prezidentom. Tomu povedal, že neschopnosť Fínska vysporiadať sa s teroristickými organizáciami, ktoré predstavovali hrozbu pre NATO, by nezodpovedalo duchu Aliancie.Niinistö uviedol, že s Erdoganom viedol "" rozhovor. Obaja lídri sa dohodli na pokračovaní spoločných rozhovorov.Turecko v stredu zablokovalo začiatok prístupových rokovaní Fínska a Švédska. Erdogan obviňuje Štokholm a Helsinki z toho, že poskytli útočisko členom Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Turecko považuje za teroristickú organizáciu. Švédsko podľa tureckého prezidenta odmietlo do Turecka vydať 30 "".