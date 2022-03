Erdogan telefonoval so Zelenským, zopakoval ponuku zaštítiť stretnutie

Ankara/Kyjev 31. marca (TASR) - Mierové rozhovory medzi Kyjevom a Moskvou v Istanbule dali "zmysluplný impulz" úsiliu o ukončenie vojny na Ukrajine. Tvrdí to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý vo štvrtok telefonoval s ukrajinským partnerom Volodymyrom Zelenským. Informovali o tom agentúry Anadolu a Reuters.



Erdogan počas telefonátu zopakoval Zelenskému svoj návrh na usporiadanie stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Turecku.



Ukrajinský prezident poďakoval tureckému kolegovi za pripravenosť poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky, napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Twitter.



"Mal som ďalší rozhovor so skutočným priateľom Ukrajiny, tureckým prezidentom Erdoganom.... Ďakujeme za pripravenosť Turecka stať sa garantom bezpečnosti nášho štátu," napísal ukrajinský prezident.



V tureckom Istanbule sa v utorok odohrali mierové rozhovory medzi ruskou a ukrajinskou delegáciou. Ukrajinská strana navrhla systém bezpečnostných záruk, kde jedným z garantom má byť aj Turecko.



Turecko zdieľa s Ruskom a Ukrajinou námornú hranicu v Čiernom mori a s oboma krajinami udržuje dobré vzťahy. Ankara vyslovila podporu Kyjevu, no zároveň odmieta zaviesť sankcie voči Moskve.