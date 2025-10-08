< sekcia Zahraničie
Erdogan: Trump požiadal Turecko, aby presvedčilo Hamas na mierový plán
Autor TASR
Ankara 8. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump požiadal predstaviteľov Turecka, aby presvedčili palestínske militantné hnutie Hamas prijať jeho plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy. Uviedla to v stredu kancelária tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Počas našej návštevy Spojených štátov a nášho nedávneho telefonátu sme vysvetlili pánovi Trumpovi, ako možno dosiahnuť riešenie v Palestíne. Konkrétne nás požiadal, aby sme sa stretli s Hamasom a presvedčili ich,“ povedal Erdogan v utorok novinárom v lietadle cestou z Azerbajdžanu.
Palestínske hnutie podľa Erdogana oznámilo, že je pripravené na mier a rokovania. „Inými slovami, nezaujali odmietavý postoj. Považujem to za veľmi cenný postoj. Hamas je týmto krokom pred Izraelom,“ vyhlásil. Turecko je aj v súčasnosti v kontakte s Hamasom, objasnil.
Erdogan je podľa AFP obhajcom palestínskej veci a má blízke vzťahy s Hamasom. Opakovane obvinil Izrael z páchania genocídy v Pásme Gazy, čo však židovský štát popiera.
Od pondelka v egyptskom meste Šarm aš-Šajch prebiehajú nepriame rokovania medzi Izraelom a Hamasom. Do týchto rozhovorov sa v stredu zapoja aj predstavitelia Kataru, Turecka a USA.
Rokovania sú založená na 20-bodovom pláne, ktorý minulý mesiac predstavil Trump a súhlasil s ním aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Hamas v piatok uviedol, že akceptuje niektoré jeho časti.
Palestínska skupina v stredu oznámila, že na týchto rokovaniach odovzdala zoznam rukojemníkov a väznených Palestínčanov, ktorí majú byť prepustení v rámci implementácie plánu amerického prezidenta.
Izrael napriek rokovaniam a výzve Trumpa na zastavenie bombardovania pokračuje v útokoch v Pásme Gazy. Stanica al-Džazíra s odvolaním na ministerstvo zdravotníctva v Gaze informuje, že za uplynulých 24 hodín zahynulo pri izraelských útokoch najmenej osem ľudí a 61 utrpelo zranenia.
