Erdogan: Trumpova vláda by mohla zastaviť izraelské útoky

Ankara 8. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa domnieva, že vojna na Ukrajine by sa mohla ľahko skončiť, ak americká administratíva pod vedením novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa zaujme tzv. prístup založený na riešení.



Erdogan to médiám povedal počas letu, ktorým sa v piatok vracal do vlasti zo summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Budapešti, informuje TASR podľa agentúry Reuters. Ukončenie vojny na Ukrajine podľa tureckého prezidenta môžu urýchliť snahy západných krajín vedených USA.



Erdogan komentoval aj vojny v Pásme Gazy a Libanone. V tejto súvislosti vyjadril vieru v to, že Trump bude tlmočiť Izraelu, aby so svojimi útokmi "prestal" a naznačil, že dobrým začiatkom by bolo zastavenie vyzbrojovanie Izraela zo strany USA.



"Trump sľuboval, že ukončí konflikty... Chceme, aby svoj sľub splnil a aby bolo Izraelu povedané 'stop'," uviedol Erdogan. "Trump by mohol zastaviť zbrojnú podporu poskytovanú Izraelu, čo by mohol byť dobrý začiatok na zastavenie izraelskej agresie na palestínskych a libanonských územiach," dodal.



Turecko ostro kritizuje Izrael za ofenzívy v Pásme Gazy aj v Libanone. Ankara už pozastavila obchodovanie so židovským štátom a požiadala tiež o pripojenie sa k žalobe, ktorá Izrael na Medzinárodnom súdnom dvore (MSD) obviňuje z genocídy Palestínčanov v Pásme Gazy, čo židovský štát dôrazne popiera.



Turecký líder sa domnieva, že Trump ako nový prezident USA a jeho administratíva vážne ovplyvnia politickú a vojenskú rovnováhu na Blízkom východe. Ak by podľa jeho slov USA pokračovali vo svojej doterajšej politike, v tomto regióne by sa prehlbovala patová situácia a konflikt by sa mohol ďalej rozširovať.



Erdogan tiež oznámil, že Trumpa pozval na návštevu Turecka. Dvojica spolu v stredu telefonovala, Erdogan totiž Trumpovi gratuloval k volebnému úspechu. V piatok povedal, že novozvolený americký prezident sa o Turecku v tomto telefonáte vyjadroval veľmi pozitívne. Dodal, že spolupráca Ankary s novou americkou administratívou by mohla priniesť osoh pri riešení regionálnych kríz.