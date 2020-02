Erdogan: Turecké sily zničili v Sýrii výrobne chemických zbraní

Istanbul/Moskva 29. februára (TASR) - Po nálete v provincii Idlib na severozápade Sýrie, pri ktorom bolo usmrtených vyše 30 tureckých vojakov, pristúpilo Turecko k rozsiahlym protiútokom, pričom zničilo aj zariadenia slúžiace na výrobu chemických zbraní. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan to povedal v sobotu počas prvého vystúpenia na verejnosti od štvrtkového náletu, ktorý Ankara pripísala sýrskym vládnym silám.



Podľa jeho slov, ktoré citovala tlačová agentúra DPA, boli "terčmi ťažkej paľby a zničené viaceré objekty vrátane letiskových plôch, muničných skladov, systémov protivzdušnej obrany, hangárov a zariadení na výrobu chemických zbraní".



"Do včerajšieho večera bolo vyhodených do vzduchu aj sedem skladov s chemickými materiálmi," povedal Erdogan na straníckom zhromaždení v Istanbule. Prezident tiež uviedol, že turecká armáda pri týchto útokoch zlikvidovala vyše 2100 sýrskych vojakov a takmer 300 vojenských vozidiel vrátane 94 tankov.



Podľa Erdogana pri štvrtkovom nálete v Idlibe zahynulo celkove 36 tureckých vojakov. Ich zabitie zvýšilo napätie medzi Tureckom a Ruskom, ktoré podporuje ofenzívu sýrskeho vládneho režimu v Idlibe. Cieľom Damasku je prevziať kontrolu nad zvyšnými časťami tohto regiónu, kde Ankara stojí na strane protivládnych skupín.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu vyhlásilo, že Rusko i Turecko chcú spolupracovať na znížení napätia v sýrskom Idlibe. Takýto záver podľa Moskvy priniesli rokovania medzi zástupcami oboch krajín na úrovni rezortov zahraničných vecí a obrany, informovala DPA.



Účastníci rokovaní sa dohodli na pokračovaní boja proti teroristom v zmysle klasifikácie Bezpečnostnej rady OSN, ako aj na zlepšení ochrany a humanitárnej pomoci, pokiaľ ide o civilné obyvateľstvo vnútri i mimo tzv. deeskalačnej zóny v provincii Idlib. Cieľom je stabilizovať situáciu pri dodržaní dohôd medzi Ruskom a Tureckom, uviedlo ruské ministerstvo.



Ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan sa plánujú stretnúť na budúci týždeň v Moskve, aby viedli krízové rokovania o eskalujúcej situácii v Sýrii. Erdogan tiež v sobotu podľa agentúry AFP vyhlásil, že v piatkovom telefonáte požiadal Putina, aby Turecku v Idlibe "ustúpil z cesty a ponechal ho tvárou v tvár (sýrskemu vládnemu) režimu".