Erdogan: Turecko absolvovalo v Kábule svoje prvé rozhovory s Talibanom

Istanbul 27. augusta (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok oznámil, že jeho krajina absolvovala svoje prvé rokovanie s radikálnym hnutím Taliban v afganskom hlavnom meste Kábul. Dodal, že Ankara stále zvažuje návrh od tejto islamistickej skupiny na riadenie kábulského letiska.



"Mali sme naše prvé rozhovory s Talibanom, ktoré trvali 3,5 hodiny. Ak to bude nutné, budeme mať príležitosť absolvovať takéto rokovanie opäť," povedal novinárom Erdogan, ktorého citovala tlačová agentúra AFP. Rozhovory sa uskutočnili vo vojenskej časti kábulského letiska, kde sa dočasne nachádza veľvyslanectvo Turecka.



Erdogan v reakcii na domácu kritiku kontaktov Turecka s touto povstaleckou skupinou uviedol, že Ankara si v tomto nestabilnom regióne nemôže dovoliť nečinne postávať. "Bez dialógu nemôžete vedieť, aké sú ich očakávania a aké sú naše predstavy. Je to diplomacia," zdôraznil turecký prezident.



Turecko plánovalo pomôcť pri zabezpečení a riadení strategického letiska v Kábule, ale v stredu začalo sťahovať svojich vojakov z Afganistanu, čo je podľa AFP evidentným znakom toho, že Ankara od tohto cieľa upúšťa.



Erdogan vyhlásil, že Taliban chce teraz dohliadať na bezpečnosť na letisku, pričom hnutie Ankare navrhlo, aby riadila jeho logistiku.



"Povedali: 'My sa postaráme o bezpečnosť, vy riaďte letisko.' Zatiaľ sme sa však v tejto súvislosti nerozhodli. Spravíme tak, keď sa situácia trocha upokojí," vyhlásil Erdogan.



Podľa neho samovražedné bombové útoky, pri ktorých prišlo vo štvrtok na letisku o život najmenej 85 ľudí vrátane 13 amerických vojakov, ukázali dôležitosť poznania podrobností o spôsobe zabezpečenia tohto leteckého uzla.