Erdogan: Turecko bude Rusku za časť dodávok plynu platiť v rubľoch

Istanbul 6. augusta (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu potvrdil, že Turecko bude za časť dodávok ruského zemného plynu platiť v rubľoch, informuje agentúra AFP. Túto skutočnosť už v piatok neskoro večer oznámila Moskva po vyše štvorhodinových rokovaniach, ktoré absolvoval Erdogan s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v ruskom čiernomorskom letovisku Soči.



AFP pripomína, že Turecko je silne závislé od ruských energií, z dôvodu čoho sa snaží zachovať si v aktuálnom konflikte Moskvy so Západom nestrannosť.



Približne štvrtina ropy, ktorú vlani doviezli do Turecka, pochádzala z Ruska. V prípade zemného plynu bol tento podiel zhruba 45-percentný.



"Naše dvere sú otvorené pre každého... Jedna dobrá správa týkajúca sa tejto návštevy v Soči je, že sme sa s pánom Putinom dohodli na rubli," povedal povedal Erdogan tureckým novinárom počas spiatočného letu zo Soči. "Keďže budeme tento obchod vykonávať v rubľoch, samozrejme to prinesie peniaze Turecku a Rusku," dodal.



Turecký prezident ani ruskí činitelia nespresnili, akú časť dodávok plynu bude Turecko platiť v rubľoch. Turecko sa vyhýbaním plateniu za dodávky plynu v dolároch snaží uchrániť si svoje čoraz menšie rezervy tzv. tvrdej meny, uvádza AFP.



Spojené štáty aj Európska únia sa snažia vyvinúť tlak na krajiny, ktoré dovážajú energie z Ruska, aby nevyhoveli Moskve tým, že jej začnú platiť v rubľoch. Takýmto spôsobom chcú obmedziť schopnosť Ruska viesť vojnu voči Ukrajine. Platby v rubľoch totiž Rusku umožňujú vyhnúť sa obmedzeniam týkajúcim sa dolárových transakcií s Moskvou, ktoré sa USA snažia zaviesť v bankách pôsobiacich na globálnej úrovni.



Turecko dosiaľ voči Rusku neuvalilo sankcie za jeho inváziu na Ukrajinu, ako to urobili západné krajiny. Ankara sa miesto toho zasadzuje za mierové rozhovory Moskvy s Kyjevom.



Erdogan s Putinom sa v piatok v Soči tiež zaviazali k rozšíreniu svojej ekonomickej spolupráce vo viacerých odvetviach vrátane bankovníctva či priemyslu.