Erdogan: Turecko chce byť členom v Šanghajskej organizácii spolupráce

Istanbul 17. septembra (TASR) - Turecko má záujem stať sa členom Šanghajskej organizácie spolupráce (ŠOS), uviedol turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podľa štátnej tlačovej agentúry Anadolu.



Agentúra DPA poznamenala, že Turecko by sa tak stalo prvou členskou krajinou aliancie NATO, ktorá by súčasne patrila do osemčlenného bloku ŠOS, kde majú dominantné postavenie Čína a Rusko.



Podľa Erdogana by Ankara chcela na túto tému diskutovať na summite ŠOS v Indii v roku 2023.



Na margo záujmu o členstvo Erdogan povedal, že Turecko má "historické a kultúrne" väzby na ázijský kontinent a v členských krajinách ŠOS má aj ekonomické záujmy.



Webová stránka ŠOS sa v súčasnosti o Turecku zmieňuje ako o jednom zo šiestich partnerov pre dialóg.



Vzťah Ankary s jej západnými spojencami sa za takmer dve desaťročia Erdoganovej vlády postupne zhoršoval. Turecký vodca často hovorí o sklamaní a nedostatku solidarity v rámci NATO a EÚ, kde je Ankara už roky kandidátom, a to najmä pri riešení bezpečnostných problémov Turecka - obzvlášť s kurdskými povstalcami či s Gréckom.



EÚ v reakcii na tieto výčitky uvádza zhoršovanie dodržiavania ľudských práv a zásad právneho štátu v Turecku, čo sa veľmi výrazne prejavilo najmä po neúspešnom vojenskom prevrate v roku 2016.



Turecko bolo vyhlásené za kandidáta na vstup do EÚ ešte v roku 1999, ale rozhovory o jeho členstve sú prakticky zmrazené.