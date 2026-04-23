Štvrtok 23. apríl 2026Meniny má Vojtech
Erdogan: Turecko chce obnoviť rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou

Na snímke Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Ankara 23. apríla (TASR) - Turecko sa usiluje o obnovenie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou a o stretnutie lídrov bojujúcich strán. V stredu to povedal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan generálnemu tajomníkovi NATO Markovi Ruttemu na stretnutí v Ankare, informovala Erdoganova kancelária. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Vyjadrenie tureckého prezidenta prišlo po tom, ako Ukrajina Ankaru požiadala o pomoc pri zorganizovaní stretnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.

„Erdogan povedal, že Turecko sa usiluje o to, aby vojna medzi Ukrajinou a Ruskom skončila mierom, a že pracujeme na obnovení rokovaní a začatí rozhovorov na úrovni lídrov,“ uviedla prezidentská kancelária. Turecko si podľa Reuters počas viac ako štvorročného konfliktu medzi Kyjevom a Moskvou udržuje dobré vzťahy s obomi krajinami.

Turecký prezident zároveň vyhlásil, že udržiavanie transatlantických vzťahov je „nevyhnutné“. Ankara podľa neho však očakáva, že európski spojenci v NATO prevezmú väčšiu zodpovednosť za transatlantickú bezpečnosť, dodala kancelária.

Erdogan v stredu tiež telefonoval s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom, oznámila kancelária na platforme X. Diskutovali o vzájomných vzťahoch, ako aj o regionálnych a medzinárodných otázkach.

„Prezident Erdogan poznamenal, že vojna v našom regióne začína oslabovať aj Európu, a ak tento trend nebudeme riešiť mierovým prístupom, škody spôsobené týmto konfliktom budú oveľa väčšie,“ uviedla jeho kancelária v reakcii na vojnu na Blízkom východe.

Reuters uvádza, že Turecko opakovane vyzvalo na ukončenie tohto konfliktu, ktorý na konci februára vyvolali izraelsko-americké útoky na Irán.
