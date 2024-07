Erdogan: Turecko čoskoro ukončí operáciu v severnom Iraku

Istanbul 13. júla (TASR) – Turecko čoskoro ukončí svoju cezhraničnú vojenskú operáciu proti kurdským bojovníkom v severnom Iraku. Oznámil to v sobotu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.



Turecko spustilo túto operáciu v apríli 2022 s cieľom zaistiť bezpečnosť svojej hranice so severným Irakom, odkiaľ podľa neho kurdskí separatisti podnikali útoky na turecké územie. Od roku 2016 Ankara tiež vykonávala pozemné operácie s cieľom vyhnať kurdské sily z pohraničných oblastí severnej Sýrie.



"Veľmi skoro ukončíme uzavretie oblasti operácie v severnom Iraku," povedal Erdogan s tým, že tamojšie kurdské sily už nie sú schopné konať na území Turecka.



Bojovníci Strany kurdských pracujúcich (PKK) sú podľa tureckého prezidenta v súčasnosti úplne izolovaní v Iraku i v Sýrii. Turecké sily uzavrú zvyšné miesta "bezpečnostného pásu" na južnej hranici Turecka so Sýriou, dodal Erdogan.