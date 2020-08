Erdogan: Turecko nebude v Stredozemnom mori ustupovať

Ankara 26. augusta (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu upozornil, že Turecko nespraví "žiadne ústupky" v oblasti východného Stredozemného mora. Zároveň vyzval Grécko, aby sa vyhlo ďalšej eskalácii napätia. Píše o tom agentúra AFP.



Turecko a Grécko sa sporia o ložiská zemného plynu a ropy v oblasti.



Grécko začalo v stredu južne od ostrova Kréta spoločne s Francúzskom, Talianskom a Cyprom vojenské cvičenie. Trvať by malo tri dni.



Turecko zase do tejto časti Egejského mora vyslalo prieskumné plavidlo sprevádzané vojnovými loďami za účelom prieskumu plynových a ropných ložísk. Prieskum by mal trvať do 27. augusta.



"V Stredozemnom, Egejskom a Čiernom mori dostane Turecko to, čo mu právom patrí," povedal Erdogan pri príležitosti výročia bitky pri Mantzikerte z roku 1071, v ktorej seldžucké kmene zvíťazili nad Byzantskou ríšou.



Erdogan uviedol, že Turecko nemá záujem o územia iných krajín, ani o narušenie ich suverenity či záujmov. "Nespravíme však nijaké ústupky v tom, čo nám právom patrí," varoval.



"Chceme, aby si každý uvedomil, že Turecko už nie je krajinou, ktorej trpezlivosť, odhodlanie, prostriedky a odvahu môže niekto skúšať. Ak povieme, že niečo urobíme, tak to urobíme, nech to stojí, čo to stojí," dodal.



Turecká vláda spochybňuje výlučné nároky Grécka v spornej oblasti v okolí egejských ostrovov. Spojené štáty a Európska únia však v tomto spore stoja na strane Grécka.



V utorok navštívil Atény a Ankaru nemecký minister Heiko Maas s cieľom pokúsiť sa o obnovu rozhovorov medzi oboma stranami. Pri tejto príležitosti upozornil, že situácia dosiahla "kritický bod".



Zároveň však dodal, že Grécko i Ankara sú podľa neho pripravené rokovať o zmiernení súčasného napätia.