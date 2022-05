Erdogan: Turecko nepotrebuje povolenie USA na spustenie novej ofenzívy

Ankara 29. mája (TASR) - Turecko je pripravené odštartovať v Sýrii novú vojenskú ofenzívu aj bez "povolenia" od Spojených štátov, uviedol turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo vyhlásení zverejnenom v nedeľu. TASR informáciu prevzala od agentúry AFP.



"Nemôžeme bojovať proti terorizmu, kým čakáme na niekoho povolenie," povedal Erdogan skupine novinárov po návrate z pracovnej návštevy Azerbajdžanu. "Čo budeme robiť, ak Spojené štáty neprispejú k boju proti terorizmu? Vystačíme si sami," zdôraznil.



Erdogan v pondelok 23. mája vyhlásil, že Ankara čoskoro spustí novú vojenskú ofenzívu v severnej Sýrii, aby zaistila bezpečnosť na južných hraniciach Turecka. Turecko chce podľa Erdogana vytvoriť pozdĺž sýrskych hraníc 30-kilometrovú "bezpečnú zónu".



Americké ministerstvo zahraničných vecí následne v stredu upozornilo, že takáto operácia by ohrozila miestne civilné obyvateľstvo aj amerických vojakov bojujúcich proti extrémistom z tzv. Islamského štátu (IS), pripomína AFP.



Tento spor medzi Washingtonom a Ankarou prišiel v čase, keď Turecko namieta proti vstupu Fínska a Švédska do NATO. Ankara svoj nesúhlas zdôvodňuje tvrdením, že oba tieto štáty poskytujú podporu v Turecku zakázanej Strane kurdských pracujúcich (PKK) i ďalším podobných skupinám, čo Helsinki aj Štokholm popierajú.



Turecko od roku 2016 uskutočnilo tri veľké vojenské vpády do severnej Sýrie, pričom prevzalo kontrolu nad rozsiahlymi oblasťami v sýrskom pohraničí. Oficiálne to zdôvodnilo potrebou eliminácie hrozby, ktorú pre bezpečnosť Turecka predstavujú milície sýrskych Kurdov, ktoré sú známe pod názvom Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG). K poslednej tureckej ofenzíve došlo v októbri 2019.