Erdogan: Turecko nie je schopné zvládnuť nových afganských utečencov

Ankara 14. septembra (TASR) - Turecko nie je schopné riešiť možnú novú vlnu utečencov z Afganistanu. Povedal to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan počas utorkového telefonického rozhovoru s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom, informovala agentúra AP.



"Prezident Erdogan zdôraznil, že Turecko nemá kapacitu zvládnuť nové migračné bremeno," uviedlo vo vyhlásení komunikačné oddelenie kancelárie tureckého prezidenta.



Nemecko a ďalšie členské krajiny EÚ by podľa Erdogana krajinám susediacim s Afganistanom mali poskytnúť pomoc.



Turecký prezident dodal, že nikto by nechcel opätovne zažiť situáciu podobnú roku 2015, keď sa na grécke ostrovy z neďalekého tureckého pobrežia dostali člnmi státisíce utečencov.



V Turecku žije najväčšia populácia utečencov na svete vrátane 3,7 milióna Sýrčanov, píše AP. Turecko je znepokojené v súvislosti s možným prílivom utečencov z Afganistanu, ktorí utekajú pred hnutím Taliban.



V tureckej spoločnosti začínajú prevládať protimigrantské postoje, pretože krajina má problémy v oblasti hospodárstva, ktoré sa ešte zhoršuje pandémia koronavírusu, konštatuje AP.



Turecko v roku 2016 podpísalo s EÚ dohodu, ktorej cieľom bolo zastaviť vlnu migrantov smerujúcich do Európy, pripomína AP. Turecko malo prijímať z gréckych ostrovov migrantov, ktorých žiadosť o azyl tam zamietli. EÚ mala výmenou za to poskytovať Ankare finančnú podporu a umožniť tureckým občanom pobyt v EÚ bez potreby víz.



Erdogan nemeckému prezidentovi povedal, že EÚ by mala "urýchlene podniknúť kroky" s cieľom zabezpečiť dodržiavanie tejto dohody.