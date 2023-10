Erdogan: Turecko od EÚ už nič neočakáva

Praha 1. októbra (TASR) — Turecko už od Európskej únie nebude akceptovať žiadne nové požiadavky ani podmienky, aby sa mohlo stať jej členom. V nedeľu to povedal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, informovala agentúra AFP.



"Dodržali sme všetky sľuby, ktoré sme dali EÚ, ale oni nedodržali takmer nič z tých svojich," povedal Erdogan v Ankare na úvod prvého zasadnutia parlamentu po letnej prestávke.



Turecko podalo žiadosť o vstup do Európskej únie v roku 1999. Prístupové rokovania, ktoré sa začali v roku 2005, sú však od konca roku 2016 pozastavené.



"Turecko od Európskej únie, ktorá nás nechala čakať pred svojimi dverami 40 rokov, už nič neočakáva," vyhlásil Erdogan. Ak EÚ nenapraví "neprávosti" voči tureckým občanom, ako je vízová povinnosť, nebude mať právo klásť Turecku politické, ekonomické či vojenské požiadavky. "Ak má EÚ v úmysle ukončiť prístupový proces, ktorý existuje len na papieri, potom je to jej rozhodnutie," konštatoval Erdogan.



V príhovore spomenul aj útok, ktorý v nedeľu ráno spáchali dvaja atentátnici neďaleko sídla parlamentu v Ankare. Jeho cieľom bol komplex budov, kde sídli policajné riaditeľstvo a ministerstvo vnútra. "Zloduchovia, ktorí ohrozujú mier a bezpečnosť občanov, nedosiahli svoje ciele a nikdy ich nedosiahnu," povedal Erdogan.



Podľa tureckého ministerstva vnútra sa jeden atentátnik vyhodil do vzduchu, druhý zahynul v prestrelke s bezpečnostnými zložkami. Pri útoku utrpeli ľahké zranenia dvaja policajti.



K zodpovednosti za útok sa zatiaľ nikto neprihlásil.