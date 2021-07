Erdogan: Turecko plánuje rokovať o kábulskom letisku s Talibanom

Istanbul 19. júla (TASR) - Turecká vláda plánuje viesť s militantným afganským hnutím Taliban rozhovory o kábulskom letisku, ktoré by chcela prevádzkovať po stiahnutí amerických síl z krajiny. Oznámil to v pondelok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po tom, čo Taliban označil tento zámer za "nehanebný".



Ako poznamenala agentúra AFP, Turecko už rokovalo s predstaviteľmi rezortu obrany USA o svojej ponuke pomôcť zabezpečiť a prevádzkovať letisko v Kábule, čo je kľúčovým predpokladom pre to, aby si krajiny po stiahnutí vojsk udržali diplomatickú prítomnosť v Afganistane. Erdogan a americký prezident Joe Biden diskutovali o tejto otázke na svojom prvom osobnom stretnutí počas júnového summitu NATO.



Turecko má v Afganistane stovky vojakov, nemenovaný turecký predstaviteľ však pre AFP uviedol, že "to nie sú bojové jednotky".



Taliban minulý týždeň označil zámer Turecka prevádzkovať kábulské letisko za "nehanebný". "Pobyt zahraničných síl v našej vlasti pod akoukoľvek zámienkou považujeme za okupáciu," vyhlásilo hnutie.



"Ak Boh dá, uvidíme, aké rozhovory budeme viesť s Talibanom, a uvidíme, kam nás tieto rozhovory zavedú," povedal Erdogan v pondelok novinárom v Istanbule. "Podľa nášho názoru súčasný prístup Talibanu nie je taký, ako sa moslim správa k inému moslimovi... Vyzývame Taliban, aby čo najskôr ukázal svetu, že v Afganistane panuje mier," dodal turecký prezident.