Turecko ponechá hranice do Európy otvorené pre migrantov

Istanbul 29. februára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu vyhlásil, že jeho krajina povolí migrantom cestovať do Európy, keďže už naďalej nemôže zvládať nové vlny ľudí utekajúcich z vojnou sužovanej Sýrie. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



"Čo sme urobili včera (v piatok)? Otvorili sme dvere," povedal Erdogan v Istanbule. "Tieto dvere nezatvoríme... Prečo? Pretože Európska únia by mala dodržať svoje prísľuby," citovala ho AFP.



Turecký líder tiež vyhlásil, že na západných tureckých hraniciach sa od piatka zhromaždilo 18,000 migrantov, pričom ich počet by tam mohol v sobotu dosiahnuť 30.000.



Turecko na základe dohody z roku 2016 súhlasilo so zastavením prílivu utečencov do Európy výmenou za finančnú pomoc pre starostlivosť o niekoľko miliónov utečencov v krajine. Ankara odvtedy opakovane protestovala, že EÚ túto dohodu nedodržiava.



Erdogan sa vyjadril na verejnosti po prvý raz, odkedy vo štvrtok pri náletoch v severnej Sýrii zahynulo 33 tureckých vojakov. Tureckí predstavitelia následne vyhlasovali, že ich krajina nebude brániť v ceste utečencom snažiacim sa dostať do Európy. Predstavitelia susedného Grécka to zhodnotili ako zámernú snahu vyvinúť tlak na európske krajiny, aby poskytli Turecku podporu v čase, keď k jeho hraniciam utiekli pred bojmi na severozápade Sýrie státisíce ľudí.



Sám Erdogan sa často vyhrážal, že "otvorí brány" a vpustí migrantov do Európy, ak jeho krajina nedostane viac medzinárodnej podpory. Takéto jeho vyhlásenia prichádzali najmä v časoch rozporov s európskymi krajinami, píše AP.



Grécka vláda v sobotu oznámila, že jej bezpečnostné zložky zabránili 4000 migrantom v prekročení hranice s Tureckom. Od piatka tak odvrátili organizovaný a masový nelegálny pokus narušiť hranicu, uviedol hovorca vlády Stelios Petsas v štátnej televízii ERT po krízovom zasadnutí pod vedením premiéra Kyriakosa Mitsotakisa.



Zadržaných bolo 66 migrantov, ktorým sa podarilo dostať na grécke územie. Grécko posilňuje svoje kontroly aj pri ostrovoch vo východnej časti Egejského mora, kde nasadilo vyše 50 lodí pobrežnej stráže a námorných síl, dodal hovorca podľa agentúry DPA.



Podľa reportéra AFP došlo v sobotu dopoludnia k zrážkam medzi migrantmi a gréckou políciou, ktorá proti nim nasadila slzotvorný plyn. Niektorí migranti z tureckej strany hranice na policajtov hádzali kamene.



"Vydržali sme to a naše hranice, ktoré sú aj hranicami EÚ, sme ochránili," vyhlásil Petsas. Grécko je podľa neho pevne odhodlané urobiť všetko na obranu hraníc EÚ.