Streda 15. apríl 2026Meniny má Fedor
Erdogan: Turecko pracuje na predĺžení prímeria medzi USA a Iránom

Na snímke Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Ankara 15. apríla (TASR) - Turecko sa snaží dohodnúť predĺženie prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom, zmierniť napätie a zabezpečiť pokračovanie rokovaní. V stredu to vyhlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Ankara je v úzkom kontakte s USA, Iránom aj sprostredkovateľským Pakistanom a dlhodobo vyzýva na ukončenie konfliktu, ktorý považuje za neopodstatnený. Erdogan zároveň vyjadril opatrný optimizmus, že rokovania budú pokračovať napriek prekážkam.

Z vyhlásení oboch strán vyplýva, že hoci rokovania ešte neboli prerušené, v otázke jadrového programu narazili na prekážku,“ povedal a dodal, že opäť narastá napätie aj v súvislosti s Hormuzským prielivom. Podľa tureckého prezidenta je potrebné využiť príležitosť, ktorú prinieslo prímerie, a pokračovať v diplomatickom úsilí. „Nie je možné rokovať so zaťatými päsťami,“ zdôraznil. Ankara podľa neho predkladá návrhy na zmiernenie napätia a podporu dialógu.

Americký prezident Donald Trump medzitým uviedol, že rokovania s Iránom by sa mohli čoskoro obnoviť a viesť k dohode, hoci posledné stretnutie v Pakistane neprinieslo prelom.

Turecký diplomatický zdroj zároveň informoval, že ministri zahraničných vecí Turecka, Pakistanu, Saudskej Arábie a Egypta sa stretnú popri diplomatickom fóre v Antalyi. Očakáva sa aj účasť pakistanského premiéra Šahbáza Šarífa.

Môžu sa vyskytnúť ťažkosti a zložité problémy, ktorých riešenie si vyžiada veľa času, ale ak sa zameriame na prínosy mieru a budeme konať s dlhodobou perspektívou, väčšinu z nich sa podarí vyriešiť,“ dodal Erdogan.
