Erdogan: Turecko pracuje na predĺžení prímeria medzi USA a Iránom
Autor TASR
Ankara 15. apríla (TASR) - Turecko sa snaží dohodnúť predĺženie prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom, zmierniť napätie a zabezpečiť pokračovanie rokovaní. V stredu to vyhlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Ankara je v úzkom kontakte s USA, Iránom aj sprostredkovateľským Pakistanom a dlhodobo vyzýva na ukončenie konfliktu, ktorý považuje za neopodstatnený. Erdogan zároveň vyjadril opatrný optimizmus, že rokovania budú pokračovať napriek prekážkam.
„Z vyhlásení oboch strán vyplýva, že hoci rokovania ešte neboli prerušené, v otázke jadrového programu narazili na prekážku,“ povedal a dodal, že opäť narastá napätie aj v súvislosti s Hormuzským prielivom. Podľa tureckého prezidenta je potrebné využiť príležitosť, ktorú prinieslo prímerie, a pokračovať v diplomatickom úsilí. „Nie je možné rokovať so zaťatými päsťami,“ zdôraznil. Ankara podľa neho predkladá návrhy na zmiernenie napätia a podporu dialógu.
Americký prezident Donald Trump medzitým uviedol, že rokovania s Iránom by sa mohli čoskoro obnoviť a viesť k dohode, hoci posledné stretnutie v Pakistane neprinieslo prelom.
Turecký diplomatický zdroj zároveň informoval, že ministri zahraničných vecí Turecka, Pakistanu, Saudskej Arábie a Egypta sa stretnú popri diplomatickom fóre v Antalyi. Očakáva sa aj účasť pakistanského premiéra Šahbáza Šarífa.
„Môžu sa vyskytnúť ťažkosti a zložité problémy, ktorých riešenie si vyžiada veľa času, ale ak sa zameriame na prínosy mieru a budeme konať s dlhodobou perspektívou, väčšinu z nich sa podarí vyriešiť,“ dodal Erdogan.
