Erdogan: Turecko rozdrví kurdských militantov v bezpečnostnej zóne

Ankara 24. októbra (TASR) - Turecko využije svoje právo a rozdrví bojovníkov kurdských milícií, ak sa nestiahnu z tzv. bezpečnostnej zóny na severe Sýrie v súlade s dohodou so Spojenými štátmi o prímerí. Vyhlásil to vo štvrtok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



Agentúra Reuters pripomína, že Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) obvinili Turecko zo spustenia ofenzívy proti trom dedinám na severovýchode Sýrie aj napriek prímeriu. Podľa Ruska sa však mierový plán, dosiahnutý tento týždeň, bez problémov napĺňa.



Erdogan uviedol, že Turecko pristúpi k ofenzíve, ak sa kurdské milície známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) nestiahnu z oblasti hranice tak, ako to bolo dohodnuté s Ruskom. Taktiež kritizoval svetových lídrov, ktorí sa stretli s veliteľmi YPG a konštatoval, že takéto kroky bránia boju s terorizmom.



Jednotky sýrskych Kurdov sa tento týždeň v súlade s dohodou o prímerí s Ankarou stiahli z tzv. bezpečnostnej zóny na severe Sýrie, aby sa tak vyhli pokračovaniu tureckej ofenzívy.



Turecko spustilo vojenskú operáciu na severovýchode Sýrie namierenú proti Kurdom 9. októbra po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americké jednotky, ktoré dovtedy Kurdov podporovali. Tí následne podpísali so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom dohodu, ktorú sprostredkovala Moskva.



Prímerie medzi sýrskymi Kurdmi a Tureckom vzišlo zo stretnutia amerického viceprezidenta Mikea Pencea s tureckým prezidentom Erdoganom, ktoré sa konalo minulý štvrtok v Ankare.



Turecko sa v ňom zaviazalo prerušiť svoju vojenskú operáciu v tejto oblasti, aby umožnilo kurdským silám stiahnuť sa v priebehu piatich dní — do utorka 22.00 h miestneho času (21.00 h SELČ) — z tzv. bezpečnostnej zóny.



V stredu Ankara informovala Washington, že prímerie sa v súvislosti s odsunom kurdských síl z bezpečnostnej zóny stalo "trvalým".