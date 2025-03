Erdogan: Turecko sa nevzdá pouličnému teroru

Ankara 21. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok vyhlásil, že tureckí predstavitelia sa nenechajú zastrašiť "pouličným terorom". Uviedol to v súvislosti s protestmi, ktoré vypukli po zadržaní opozičného starostu Istanbulu Ekrema Imamogla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Imamogla, ktorý je Erdoganovým hlavným politickým rivalom, zadržali v stredu pred úsvitom stovky policajtov. Došlo k tomu štyri dni pred tým, ako mal byť nominovaný za prezidentského kandidáta opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) vo voľbách, ktoré by sa v Turecku mali konať v roku 2028.



"Turecko sa nevzdá pouličnému teroru," povedal Erdogan po tom, čo opozičná CHP vyzvala na celoštátne protesty. Podľa Erdogana sú protesty "slepou uličkou".



AFP tvrdí, že okrem Istanbulu sa protesty konali aj v najmenej 32 z 81 tureckých provincií.



Erdogan v piatok obvinil opozičného lídra Özgüra Özela, ktorý avizoval pokračovanie protestov, z nezodpovednosti.



Líder CHP zvolal tretí večerný protest pred istanbulskou radnicou a vyzval ľudí po celom Turecku, aby vyšli do ulíc. Podľa ministra spravodlivosti Yilmaza Tunca sú takéto výzvy nelegálne a neprijateľné.



Guvernér Istanbulskej provincie Davut Gül v piatok nariadil uzavretie Galatského mosta a Atatürkovho mosta, ktoré sú hlavnými prístupovými cestami na polostrov, kde sa nachádza radnica.



Pred radnicou sa napriek zákazu protestov zhromaždili v stredu a vo štvrtok tisíce ľudí. Úrady v piatok rozšírili zákaz aj na Ankaru a Izmir.



Pri štvrtkových protestoch v Istanbule polícia zasiahla proti demonštrantom v blízkosti radnice a použila proti nim gumové projektily a slzotvorný plyn.



Podľa tureckých médií polícia dosiaľ zadržala 88 osôb. Minister vnútra Ali Yerlikaya tvrdí, že pri protestoch utrpelo zranenia 16 policajtov. Dodal, že polícia zadržala ďalších 54 osôb za príspevky na internete považované za "podnecovanie k nenávisti".