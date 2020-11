Erdogan: Turecko sa považuje za súčasť Európy, útokom sa ale nepoddá

Istanbul 22. novembra (TASR) - Turecko sa považuje za neoddeliteľnú súčasť Európy, ale nepoddá sa útokom, uplatňovaniu dvojakého metra a nespravodlivosti. Vyhlásil to v nedeľu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, informuje agentúra Reuters.



"Neveríme, že máme s ostatnými krajinami alebo inštitúciami akékoľvek problémy, ktoré sa nedajú vyriešiť politickou cestou, či prostredníctvom vzájomného dialógu a rokovaní," uviedol Erdogan počas videopríhovoru ku členom svojej vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP).



Erdogan dodal, že EÚ by mala dodržať sľuby týkajúce sa otázky migrácie a urobiť z Turecka svojho riadneho člena. Zmienil tiež dohodu z roku 2016, na základe ktorej Turecko súhlasilo so zastavením prílivu utečencov do Európy, a to výmenou za finančnú pomoc pre starostlivosť o niekoľko miliónov utečencov v krajine. Ankara však už odvtedy viac ráz protestovala, že Európska únia túto dohodu nedodržiava.



Šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas vo štvrtok v deň videokonferencie ministrov zahraničných vecí EÚ vyzval Turecko, aby zastavilo provokácie vo východnom Stredomorí, kde Ankara vykonáva nezákonné prieskumné vrty v teritoriálnych vodách Cypru a Grécka. Dodal, že v opačnom prípade môže čeliť hrozbe sankcií zo strany Únie. Európski diplomati privítali aj ukončenie ozbrojených bojov v Náhornom Karabachu a odsúdili zasahovanie zahraničných síl do tohto konfliktu.



Nielen Berlín, ale aj samotná EÚ čoraz viac strácajú s Ankarou trpezlivosť. Potvrdili to aj štvrtkové slová šéfa zahraničnej politiky EÚ Josepa Borrella, ktorý varoval Ankaru, že sa od Únie stále viac vzďaľuje, pripomína Reuters.