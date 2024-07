Erdogan: Turecko sa snaží obnoviť čiernomorskú obilnú iniciatívu

Washington/Ankara 12. júla (TASR) - Turecko sa pokúša o obnovenie tzv. čiernomorskej obilnej iniciatívy, ktorá do minulého leta umožňovala prepravu obilia z ukrajinských prístavov na svetové trhy. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan to vo štvrtok povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému na summite NATO vo Washingtone, informuje agentúra Reuters.



Dohoda sprostredkovaná OSN a Tureckom, ktorej platnosť vypršala vlani v júli po tom, čo od nej jednostranne odstúpilo Rusko, Ukrajine aj počas prebiehajúcej vojny umožnila vyviezť cez Čierne viac ako 32 miliónov ton obilia a potravinových komodít.



Kyjev v reakcii na rozhodnutie Ruska vlani v auguste oznámil vytvorenie dočasného humanitárneho koridoru v Čiernom mori so zámerom obísť ruskú námornú blokádu. Koridor prechádza popri pobreží Rumunska a Bulharska a podľa stanice BBC sa touto trasou vyviezlo viac obilia ako počas platnosti pôvodnej dohody.



Európska únia v rámci pomoci Ukrajine taktiež zriadila tzv. línie solidarity, prostredníctvom ktorých Kyjev vyváža svoje obilie po súši a aj do prístavov na Dunaji.