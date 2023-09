Erdogan:Turecko schváli Švédsko v NATO, ak USA umožnia predaj F-16tiek

Ankara 26. septembra (TASR) - Turecký parlament dodrží svoj sľub o ratifikácii vstupu Švédska do NATO, ak Spojené štáty vydláždia Ankare cestu k nákupu stíhačiek F-16. Podľa tureckých médií to v utorok povedal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a DPA.



"Ak dodržia oni svoje sľuby, náš parlament tiež dodrží ten svoj," uviedol Erdogan pre štátnu tlačovú agentúru Anadolu počas letu z návštevy azerbajdžanskej exklávy Nachičevan.



Podľa tureckého lídra spája vláda amerického prezidenta Joea Bidena schválenie švédskej žiadosti o vstup do NATO práve s predajom stíhačiek F-16.



Erdogan tiež uviedol, že turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan minulý týždeň v New Yorku rokoval o vstupe Švédska do Severoatlantickej aliancie s americkým rezortným kolegom Antonym Blinkenom.



Turecký parlament začne po letných prázdninách znovu zasadať v októbri. Nie je známe, kedy by mohol hlasovať o schválení žiadosti Švédska, ktorého vstup do NATO musia ratifikovať už len Turecko a Maďarsko.



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pondelok v maďarskom parlamente vyhlásil, že neexistujú žiadne naliehavé okolnosti, ktoré by teraz nútili Budapešť k tejto ratifikácii.



Po tom, čo Turecko celé mesiace odmietalo schváliť vstup Švédska do NATO, pretože Štokholm vinilo z podporovania skupín, ktoré Ankara považuje za teroristické, vyjadril Erdogan v júli na summite NATO nakoniec podporu švédskemu vstupu do Aliancie.



Biden podporuje predaj stíhačiek F-16 aj napriek istým výhradám amerického Kongresu.