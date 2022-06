Erdogan: Turecko stále nedostalo od Fínska a Švédska konkrétne návrhy

Ankara 1. júna (TASR) - Turecko nedostalo "konkrétne návrhy" na rozptýlenie svojich obáv ohľadom vstupu Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. V stredu to na pôde parlamentu uviedol turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, informuje TASR na základe správy britskej spravodajskej televízie Sky News.



Turecko chce podľa Erdogana vidieť "úprimný" prístup Švédska a Fínska k obavám Ankary. Dodal, že Turecko svoj názor nehodlá zmeniť, pokiaľ neuvidí konkrétne a záväzné kroky zo strany Štokholmu a Helsínk.



Turecký líder tiež povedal, že námietka Turecka voči žiadosti Fínska a Švédska o vstup do NATO nebola "oportunizmom", ale skôr otázkou národnej bezpečnosti.



Fínsko a Švédsko v máji oficiálne požiadali o vstup do NATO, čím sa po desaťročiach odchýlili od politiky neutrality. Stalo sa tak z dôvodu ich obáv, ktoré vyvolala ruská invázia na Ukrajinu.



Začiatok prístupových rokovaní týchto severských krajín však zablokovalo Turecko. Erdogan tvrdí, že poskytujú útočisko členom zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a tiež stúpencom exilového moslimského duchovného Fethullaha Gülena, ktorý podľa Ankary stojí za neúspešným pokusom o prevrat v Turecku v roku 2016.



Delegácie oboch severských krajín minulý týždeň navštívili Ankaru. Hovorca tureckého prezidenta po rozhovoroch uviedol, že Ankara zaznamenala pozitívny postoj k uvoľneniu tzv. zbrojného embarga, ktoré voči nej v roku 2019 zaviedli Fínsko i Švédsko.