Erdogan: Turecko zadržalo manželku zabitého vodcu IS Baghdádího

Ankara 6. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu vyhlásil, že jeho krajina zadržala manželku zabitého vodcu džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakra Baghdádího.



Erdogan to uviedol v prejave pred študentmi teológie v Ankare bez toho, aby povedal ďalšie podrobnosti. Neuviedol, kedy alebo za akých okolností došlo k jej zadržaniu. Nespresnil ani jej meno.



Podľa agentúry AP bolo o Baghdádím známe, že mal štyri manželky.



Erdogan konštatoval, že USA v súvislosti s Baghdádího zabitím viedli "veľmi masívnu komunikačnú kampaň". "My sme zajali jeho manželku. Ale nerobili sme okolo toho rozruch. Oznamujem to dnes prvýkrát," uviedol turecký prezident a potvrdil, že "na sýrskej strane" došlo k zadržaniu Baghdádího sestry a švagra.



Baghdádí zahynul 27. októbra počas operácie amerických síl v severosýrskej provincii Idlib. Podľa prezidenta USA Donalda Trumpa sa odpálil za pomoci samovražednej vesty počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj dve svoje deti.